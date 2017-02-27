Ловчев: расстроен игрой «Спартака», нудятина какая-то

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал игру красно-белых, которые накануне в товарищеском матче обыграли на сборе в Испании норвежский клуб «Сарпсборг 08» со счётом 1:0.
«Расстроен игрой «Спартака». Параллельно ещё смотрел матч «МЮ» и «Саутгемптона». На контрасте контрольный матч выглядел совсем плохо. Футбол «Спартака» в этой игре – нудятина какая-то. Вот обратил внимание на действия Ещенко в первом тайме. Он часто подключался в атаку. И раз за разом разворачивался, чтобы отдать мяч Таски. Хочется спросить: «А ты зачем туда прибегаешь? Чтобы потом развернуться?» Ведь с фланга ни одной передачи не было!
Всё «Спартак» делал медленно, без желания. Хотелось бы свежесть видеть в действиях игроков. Отметить можно разве то, что «Спартак» впервые не пропустил на сборах. Понятно, что оценивать команду надо по тому, как она будет выглядеть в начале чемпионата. Но на сегодняшний день «Спартак» не готов. Вижу это по передачам, по движению. Две контратаки опасных были за весь матч – и обе привели к голам. Второй непонятно, почему не засчитали. В случае же с первым голом Адриано был хорош. Бразилец забивает во всех матчах на сборах. Ему надо чаще мяч давать.
«Спартак» позиционирует себя как клуб, который должен играть в Лиге чемпионов. А с кем? Вот с этими норвежцами разве что, которые, кстати, не уступали ни в чём «Спартаку». С этим клубом ведь недавно ЦСКА встречался. И если сравнивать игру команд, парни Гончаренко-то действовали лучше. А что у «Спартака»? Глушаков совершенно незаметен. Зобнин – тоже. Усталость и нерадость от того, что люди находятся на поле. Потом, надо признать, «Спартак» не определился с обороной. А к началу сезона надо бы её уже выстроить», — цитирует Ловчева «Советский спорт».