Арена «Краснодара» претендует на звание «Стадион года» в мире

Помимо стадиона «Краснодара» на главный приз претендуют следующие арены: «Альянц Арена» (Вена, Австрия), «Кейп Коста Арена» (Кейп-Кост, Гана), «Дачия Арена» (Удине, Италия), «Хард Рок Арена» (Майами, США), «Лондон Арена» (Лондон, Великобритания), «Stadion Miejski (Городской стадион)» (Бельско-Бяла, Польша), «Медикал Парк Арена» (Трабзон, Турция), «Сивас Арена» (Сивас, Турция), «Водафон Арена» (Стамбул, Турция).
Жюри состоит из пяти архитекторов, которые получили признание при проектировке стадионов. При оценке стадиона они руководствуются тремя критериями – визуальное воздействие арены, её окрестности и инновационная часть. Изначально в шорт-листе было 29 стадионов-претендентов (включая стадион ЦСКА).
Любой желающий может отдать свой голос за понравившуюся арену до 4 марта, а 6 марта будут объявлены результаты голосования.