Карвахаль: в игре с «Вильярреалом» для «Реала» самым важным было набрать 3 очка

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал победу своей команды в выездном матче 24-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом». Играя на выезде, подопечные Зинедина Зидана добились победы со счётом 3:2. Большую полемику вызвал второй мяч «сливочных», забитый с пенальти нападающим Криштиану Роналду. Арбитр Хесус Хиль Мансано назначил одиннадцатиметровый после того, как мяч попал в руку полузащитнику Бруно Сориано. Хавбек отметил, что не играл рукой намеренно.
«В игре с «Вильярреалом» для «Реала» наиболее важным было набрать три очка. И «Реал» показал свой характер. При счёте 0:2 команда среагировала надлежащим образом. Мы все выложились максимально», — цитирует Карвахаля Bernabeu Digital.