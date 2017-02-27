Директор «Ромы»: Манолас будет играть в команде долгие годы

Директор «Ромы» Рики Массара прокомментировал интерес к защитнику Костасу Маноласу со стороны «Интера», «Челси» и «Арсенала». Ранее сообщалось, что руководство нерадзурри воспользуется матчем против римлян, чтобы провести переговоры по греческому футболисту.
Накануне «Рома» в 26-м туре чемпионата Италии обыграла «Интер» — 3:1, после чего директор «волков» Рики Массара выступил с заявлением.
«Рома» ведёт борьбу за место в Лиге чемпионов, впереди решающие игры, и мы к ним готовы. Мы также рады, что многие клубы восхищаются Маноласом. Это означает, что у нас хороший защитник, который будет играть в команде ещё долгие годы», — сказал Массара в эфире Mediaset Premium.
Контракт 25-летнего защитника истекает летом 2019 года.