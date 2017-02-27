Симеоне: после поражения от «Барселоны» задачи «Атлетико» не меняются

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отметил, что задачи команды после домашнего матча 24-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» не поменялись. Столичный клуб потерпел поражение со счётом 1:2.
«С тех пор как я возглавил «Атлетико», задачи и цели команды остаются неизменными. Всё будет решаться в последних пяти матчах сезона. Посмотрим, где мы будем тогда. В действиях футболистов «Атлетико» я не усмотрел усталости. Как и во всех других матчах с «Барселоной», мы боролись очень хорошо. Во всех этих встречах у нас было ощущение, что мы могли выиграть», — цитирует Симеоне AS.