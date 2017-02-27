Марлос: буду ли я играть за сборную Украины? Всё может решиться до конца недели

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Марлос прокомментировал новость о возможной натурализации и выступлении за сборную Украины.
«Я очень рад, что Андрей Шевченко заинтересован в моих слугах. Это человек, которым я восхищаюсь, он мой кумир.
Буду ли я играть за сборную Украины? Сейчас мы общаемся с представителями ФФУ, обсуждаем детали. Возможно, что-то решится уже на этой неделе. Ситуация очень непростая, все должны хорошо всё обдумать. Мне нужно понять, что будет лучше для меня и моей семьи», — сказал Марлос в эфире «Профутбол».
Марлос играет на Украине с января 2012 года.