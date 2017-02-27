Пауло Сержио: для меня лучшим футболистом «Баварии» является Рибери

Бывший футболист леверкузенского «Байера» и «Баварии» Пауло Сержио не поскупился на похвалу в адрес полузащитника мюнхенцев Франка Рибери. Сержио спросили, сможет ли хавбек немецкого гранда Дуглас Коста со временем достойно заменить 33-летнего французского футболиста.
«Сложно ответить на этот вопрос, нам нужно вооружиться терпением. Коста – отличный игрок, но для меня лучшим футболистом «Баварии» является Рибери. Скоро будет 10 лет, как Рибери играет за «Баварию». Роббен выступает за клуб восемь лет. У обоих европейский менталитет, благодаря чему они добились стольких успехов в «Баварии». Поэтому Косте будет сложно заменить этих игроков. Потенциал у него есть, но ему нужно набраться терпения», — цитирует Сержио tz.