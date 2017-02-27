Созин: хочется, чтобы в ЦСКА сделали ставку на Чалова и Жамалетдинова

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин оценил перспективы Витиньо после возвращения в ЦСКА, отметив, что сейчас было бы логичнее наигрывать в основе Фёдора Чалова и Тимура Жамалетдинова.
«Думаю, что кроме тренерского штаба ЦСКА адекватно оценить состояние Витиньо сейчас не может никто. Его просто никто не видел. О перспективах бразильца можно говорить только с точки зрения, что у «армейцев» нет нападающих, кроме Чалова. Оланаре? Не понимаю насколько он готов помочь команде именно в данный момент. Он получил серьёзную травму, молча ушёл с поля в игре с «Зенитом», долго лечился в Китае. В каком он сейчас состоянии – непонятно. Кондиции Оланаре Гончаренко только предстоит оценить.
Мне больше хочется, чтобы в ЦСКА сделали ставку на Чалова и Жамалетдинова. Почему нет? Они отлично играют в юношеской Лиге чемпионов, постоянно в ней забивают, команда выходит в 1/8 финала. Если не использовать такой резерв, который предоставляет школа, зачем она вообще нужна? Тогда никогда у нас не будет российских футболистов, которые смогут заиграть на самом высоком уровне. Сейчас у ЦСКА нет Вагнера, нет Думбия. Когда ещё давать играть молодым ребятам?» – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.