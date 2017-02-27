Созин: хотелось бы, чтобы ЦСКА навязал «Спартаку» и «Зениту» борьбу за титул

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин оценил перспективы ЦСКА в заключительной части сезона и рассказал, в чём он видит ресурс команды.
«Между ЦСКА и «Спартаком» сейчас большая очковая дистанция. Восемь очков за 13 матчей будет отыграть очень сложно. Хотелось бы, чтобы «армейцы» навязали «Спартаку» и «Зениту» борьбу за чемпионство. Многое станет ясно уже 4 марта. Если красно-синие проиграют «Зениту», а команда Карреры затем обыграет «Краснодар», шансы станут совсем призрачными.
У ЦСКА есть ресурс в лице опытных игроков, которые не первый год выступают на серьёзном уровне. А также в лице молодого и амбициозного тренера Гончаренко. Понятно, что он не выходит на поле, не забивает голы и даже не обороняется. Но он говорит, как это сделать. От его решений будет многое зависеть», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.