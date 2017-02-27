Фахриев: Ал. Миранчук хочет играть в «Рубине». Ждём летнее трансферное окно

Спортивный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев объяснил, почему в зимнее трансферное окно не состоялся переход полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в казанский клуб.
«Не хотел бы касаться цифр, но у нас была договорённость с футболистом и его представителями. Грасия очень хотел видеть Миранчука в команде, это мастеровитый футболист. По каким-то причинам руководство «Локомотива» на приняло наше предложение. Началась история с бонусами, и мы в финансовой гонке участвовать не захотели. Алексей хочет играть в «Рубине», но на сегодня он в «Локомотиве». Мы ждём летнего трансферного окна», — цитирует Фахриева «Спорт Бизнес Online».
Контракт 21-летнего Миранчука с «Локомотивом» действует до 31 декабря 2017 года.