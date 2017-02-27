Директор департамента ФИФА: меня заверили, что на «Крестовском» всё будет хорошо

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит сказал, что в целом удовлетворён тем, как идёт подготовка «Крестовского» к проведению Кубка конфедераций — 2017. Состоялся последний визит делегации ФИФА с проверкой перед турниром в Санкт-Петербурге. Основной целью стало обсуждение работы на новом стадионе во время проведения мероприятий.
«Это уже наш пятый визит. Все основные элементы выполнены и завершены. Теперь мы можем судить о том, как будут проходить матчи. И для меня большое удовольствие и честь стоять здесь уже без строительной каски. Мы уже можем рассуждать не о строительстве, а о самом футболе, об этом прекрасном зрелище.
Здесь будут проходить разные мероприятия. В целом мы удовлетворены процессом работы на стадионе. Хотя, конечно, до июня придётся хорошо поработать, но власти города заверили нас, что всё будет готово к сроку. Продажа билетов на Кубок конфедераций откроется 1 марта — это вторая волна продажи, поторопитесь, чтобы успеть на этот прекрасный стадион.
Да, есть некоторые проблемы, но меня заверили, что всё будет хорошо. В течение ближайших двух недель работы будут завершены. Уверен, проблема будет решена. Поле не слишком презентабельное? Если бы вы находились шесть месяцев в таком состоянии, то тоже были бы не очень презентабельны (улыбается). Сейчас поле просыпается, существует план его подготовки с учётом температурных условий — будет сделан подогрев газона. „Зениту“ необходимо хорошее поле для проведения матчей, а также газон будет в хорошем качестве и на Кубке конфедераций», — передаёт слова Смита корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.