Сорокин: «Крестовский» обогнал «Фишт» в темпе строительства

Генеральный директор Оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин рассказал, как проходит подготовка к предстоящему Кубку конфедераций — 2017. Накануне состоялся последний визит делегации ФИФА с проверкой перед матчами Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге. Основной целью стало обсуждение работы на новом стадионе во время проведения мероприятий.
«Достаточно многочисленная делегация ФИФА и оргкомитета работают сегодня на стадионе и занимаются планированием. Очень рады, что приехал Пуйоль, а также Игорь Албин (вице-губернатор Санкт-Петербурга. — Прим. „Чемпионат“) — это даёт понять, что городу очень важен стадион.
Это скорее рабочий визит, чем проверка. Конечно, мы обращаем внимание на недочёты — указываем их. Конечно, готовность всех стадионов разная: два — уже готовы, два в схожем состоянии. Хотя Петербург обогнал Сочи немного в темпе строительства, но там тоже всё будет готово к сроку. Что касается самих городов, то все четыре города большие, мы будем разговаривать с РЖД и „Аэрофлотом“ — к Кубку конфедераций города также будут готовы принять болельщиков.
Шероховатости всегда будут. Я въехал в свою квартиру три года назад — там до сих пор есть шероховатости. Главное сейчас подойти к началу июня максимально готовыми», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.