«Бавария» нацелилась на полузащитника «Байера» Хавеца

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти проявляет интерес к полузащитнику леверкузенского «Байера» Каю Хавецу, сообщает интернет-издание Sport1.
Согласно информации источника тренерскому штабу немецкого гранда очень импонирует игра этого 17-летнего футболиста. Хавеца в данный момент многие хвалят, и он считается одним из открытий сезона в чемпионате Германии.
По итогам 22 туров национального первенства Хавец принял участие в 14 матчах, став автором 3 голевых передач. Сама команда набрала 30 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Бундеслиги.