Матч Кубка России между «Рубином» и «Сибирью» начнётся в 15:00 мск

Время начала матча 1/4 финала Кубка России между «Рубином» и «Сибирью», который состоится 1 марта, было изменено. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Игра на «Центральном стадионе» начнётся в 15:00 мск. Изначально планировалось, что матч начнётся в 17:00 мск.
Первый матч 1/4 финала будет сыгран уже 28 февраля. В этот день «Урал» встретится с «Краснодаром». Начало – 19:30 мск. 1 марта, помимо «Рубина», сыграют «Уфа» и «Анжи» — 17:00, а также «Локомотив» — «Тосно» — 19:30 мск.
Друг с другом «Рубин» и «Сибирь» играли трижды. Дважды победу праздновали казанцы 2:0 и 1:0, а последнее очное противостояние, которое состоялось 3 октября 2010 года, завершилось вничью (2:2).