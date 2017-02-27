Могилевец: хотел перейти в «Ростов» ещё летом, я понял, что нужен этому клубу

Полузащитник Павел Могилевец, который перешёл из «Зенита» в «Ростов», поделился эмоциями от перехода. Могилевец выступал за «Ростов» в прошлом сезоне. Он провёл за ростовчан 26 матчей в РФПЛ, забил один гол и стал обладателем серебряных медалей. В первой половине этого сезона хавбек выступал за «Зенит», но выходил на поле лишь в одном матче чемпионата.
«Очень долго переход происходил. Я хотел ещё летом перейти, но тогда клубам не удалось договориться. Спасибо руководству «Ростова» и « Зенита» за то, что всё закончилось благополучно. Конечно, я следил за „Ростовом“, как и вся Россия, наверное. Очень рад успехам клуба, все они закономерны.
Рад, что здесь оказался и хочу максимально помочь команде. Не важно, буду ли я играть с первых минут или выходить на замену. Для меня на первом месте футбол, а не какие-то финансовые вопросы. Самое важное то, что я понял, — здесь я нужен», — сказал Могилевец в интервью клубному телевидению.