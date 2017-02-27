Судье матча «Вильярреал» — «Реал» подбросили записку со словом «Воры»

Арбитр Хесус Хиль Мансано, который обслуживал матч 24-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Реалом» (2:3), после игры нашёл записку на своей машине со словом «Воры», сообщает AS. После обнаружения записки он сообщил об этом инциденте в испанскую федерацию футбола, а авторы сообщения пока не были идентифицированы.
Автомобиль Мансано был припаркован в частном корпусе недалеко от стадиона «Вильярреала». Болельщики, таким образом, вероятно, выразили недовольство решением судьи назначить пенальти в ворота хозяев поля при счёте 2:1 в пользу «Вильярреала».