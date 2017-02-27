Ибрагимович: моё будущее в «МЮ» не зависит от того, попадёт команда в ЛЧ или нет

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович опроверг информацию о том, что он может покинуть команду в случае непопадания манкунианцев в Лигу чемпионов по итогам сезона-2016/17. После 25 туров «МЮ» занимает 6-е место, в двух очках от 4-й строчки, которая даёт право сыграть в самом престижном европейском клубном турнире.
«Давайте посмотрим, что произойдёт. До конца сезона ещё два месяца. Моё будущее никак не связано с тем, попадёт команда в Лигу чемпионов или нет. Я пришёл сюда, когда «МЮ» не был в Лиге чемпионов. Кто-то сочинил эту историю, что я уйду, если не пробьёмся в Лигу чемпионов.
Есть моменты в карьере, когда ты знаешь, что нужно что-то менять. Я не приехал в Англию раньше, потому что это был неподходящий момент. Когда я почувствовал, что пора, я приехал. Нужно поблагодарить тренера за то, что я здесь. Он позвал меня, в противном случае я бы не приехал. У меня с ним особые отношения. Я сразу сказал — под каким номером я должен играть? Даже мои дети хотели, чтобы я перешёл в «МЮ».
Я хочу оставаться на вершине. Если я не смогу выполнять свою работу, не буду давать результат, то и играть я не буду. Не хочу брать пример с футболистов, которые играют только потому, что они сделали себе имя. Буду играть до тех пор, пока могу давать результат», — цитирует Ибрагимовича The Telegraph.
Контракт 35-летнего шведа с «МЮ» действует до лета 2017 года.