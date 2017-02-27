«Лестер» – «Ливерпуль»: текстовая трансляция начнётся в 23:00

27 февраля в Лестере, на стадионе «Кинг Пауэр», состоится матч 26-го тура АПЛ между «Лестером» и «Ливерпулем». Встреча начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер» – «Ливерпуль»
Ранее команды встречались друг с другом 105 раз. 37 матчей завершились победой «Лестера», 24 раза команды сыграли вничью, и 44 раза сильнее оказались футболисты «Ливерпуля».
Последняя встреча между ними состоялась в 2016 году и завершилась домашней победой «Ливерпуля» со счётом 4:1.