Эвра не захотел извиниться за крупное поражение «Марселя» от «ПСЖ»

Защитник «Марселя» Патрис Эвра не захотел извиниться за поражение от «ПСЖ» (1:5) в матче 27-го тура французской Лиги 1. 35-летний футболист в перерыве был заменён из-за очередного повреждения.
«Мы пропустили много голов, не показали тот футбол, который умеем. Но я не хочу извиняться, я предпочитаю работать, чтобы это не повторилось. «ПСЖ» был на голову выше нас. Мне жаль фанатов, потому что они создали потрясающую атмосферу, а мы не оправдали их ожидания.
Я разочарован, но такие игры в карьере уже бывали. Я проигрывал «Манчестер Сити» (1:6) и (1:4) уступал «Ливерпулю», когда играл за «МЮ». Это не повод больше не верить в проект «Марселя». Мы должны засучить рукава и работать. Футболисты «Марселя» чем-то похожи, мы не будем слушать СМИ. У нас есть цель, и мы намерены достичь её», — цитирует Эвра L’Equipe.