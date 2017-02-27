Затраты на эксплуатацию стадионов ЧМ-2018 составят более 2 млрд рублей

Объём затрат на эксплуатацию стадионов, построенных к чемпионату мира 2018 года, составит более 2 млрд рублей. Об этом сегодня заявил министр спорта России Павел Колобков.
«Более 2 млрд рублей будет направлено на эксплуатацию и содержание вновь построенных стадионов. В любом случае эти деньги пойдут из расходов спортивной отрасли независимо от источника — федерального, регионального или привлеченного бюджета», — цитирует Колобкова Rambler News Service.
Колобков отметил, что министерство видит комплексную проблему недостаточного финансирования отрасли. Для решения этой проблемы, по мнению министра, необходимо развивать государственно-частное партнёрство.