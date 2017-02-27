Конте: никто в «Челси» не спрашивал у меня, почему я не поставил кого-то на игру

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после победы над «Суонси Сити» (3:1) в матче 26-го тура АПЛ похвалил полузащитника Сеска Фабрегаса, который забил в своей 300-й игре в чемпионате Англии, хотя редко попадает в стартовый состав.
«Он проявил себя как большой профессионал. Я рад, что у меня есть возможность работать с игроками подобного склада. Речь о чемпионах, не об игроках среднего уровня, а о топ-футболистах. Это просто здорово, когда в твоём составе есть такой игрок, которого ты можешь поставить в основу, и он будет думать о команде, а не о личном положении. Ещё одним примером служит Виллиан. Педро вышел в старте, но отношение Виллиана было на должном уровне, и когда ты знаешь, что в твоём распоряжении есть такой игрок, ты можешь спокойно спать по ночам.
Ко мне никто не подходил с вопросом, почему я не поставил его на игру. Я не люблю подобных бесед. Но мне нравится о многом беседовать с игроками. Это мой первый сезон в команде, я стараюсь лучше узнать футболистов, а они учатся понимать меня. По этой причине важно наладить хороший диалог с каждым игроком. Если честно, то, полагаю, это правильный подход. Я всегда предпочитаю говорить правду, нежели лукавить», — цитирует Конте сайт «Челси».