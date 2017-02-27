Райола: Доннарумма заслуживает место в сильном клубе

Футбольный агент Мино Райола, который представляет интересы голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, ответил на вопрос о возможном продлении контракта своего клиента.
«Для меня „Милан“ — это Адриано Галлиани, я не слышал от новых владельцев клуба каких-либо заявлений по этому поводу, поэтому мне нечего сказать. Джанлуиджи идёт своим путём, я — своим. Я смотрю в будущее и изучаю различные возможности, но решения принимают сами игроки. Я думаю, что единственно правильный вариант для меня — посмотреть, что будет представлять собой новый „Милан“. Это самый важный вопрос.
Заслуживает ли Доннарумма игру в сильном „Милане“? Нет, он заслуживает игру в сильном клубе. Мы ведь не женились на „Милане“. Моя работа не позволяет мне быть фанатом какого-либо клуба», — цитирует Райолу Goal.