«Милан» готов заплатить «Челси» € 32 млн за Фабрегаса

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас может продолжить карьеру в Италии. «Милан» хочет заполучить испанца в летнее трансферное окно и готов заплатить за него £ 27 млн (около € 32 млн), информирует Telegraph.
Сам Фабрегас отказался покидать «Челси» этой зимой и не хочет менять клуб летом, но «Милан» надеется переубедить футболиста.
В нынешнем розыгрыше АПЛ 29-летний Фабрегас провёл 17 матчей (шесть — с первых минут), в которых забил три мяча, отдал семь голевых передач и получил четыре жёлтые карточки.