Защитник «Аталанты» признался, что читает русскую классику

Защитник «Аталанты» Маттиа Кальдара признался, что любит читать русскую классическую литературу.
«Правда ли, что я читаю русскую классику? Да, особенно по вечерам и за день до матчей», — приводит слова Кальдары Football Italia.
Права на Кальдару принадлежат «Ювентусу». 22-летний футболист перешёл в туринский клуб из «Аталанты» в январе, подписав контракт до 30 июня 2021 года, но остался в составе бергамской команды до 30 июня 2018 года на правах бесплатной аренды. Сумма трансфера составила € 15 млн.