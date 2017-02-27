Мозес: прямо сейчас «Челси» — один из лучших клубов в мире

Полузащитник «Челси» Виктор Мозес поделился мыслями о борьбе команды за победу в АПЛ, а также рассказал, что для него значит быть игроком основного состава лондонцев.
«Мы не заглядываем в таблицу. Нам осталось провести 12 игр, поэтому мы просто должны идти от матча к матчу. Мы хотим не сбавлять хода и выиграть максимальное количество матчей до конца сезона. Мы планируем сохранять концентрацию и продолжать усердно работать всей командой, что, как можно заметить, мы уже и демонстрируем.
Я всегда хотел играть за «Челси». Прямо сейчас это один из лучших клубов в мире, и я наслаждаюсь каждой минутой, которую провожу на поле. Я просто хочу продолжать усердно работать и помогать команде добиваться результатов», — цитирует Мозеса официальный сайт синих.
После 26 сыгранных матчей «Челси» идёт на первом месте в таблице Премьер-лиги и опережает ближайшего преследователя на 10 очков.