Владелец «Марселя» — об уходе Диарра: нам нужны те, кто сосредоточен на футболе

Владелец «Марселя» Фрэнк Маккорт прокомментировал уход из клуба полузащитника Лассана Диарра. Контракт с хавбеком был расторгнут в середине февраля по взаимному согласию сторон.
«Уход Диарра? Нам нужны те, кто сосредоточен на игре в футбол, на выступлении за „Марсель“ и завоевании трофеев с нашей командой. Это то, что нам нужно. Мы должны побеждать здесь и сейчас. Времени на раскачку нет», — приводит слова Маккорта Le10sport.
Ранее зарубежные СМИ сообщили, что Диарра, который обязан выплатить «Локомотиву» € 10,5 млн за нарушение условий контракта, согласился перейти в «Шаньдун Лунэн».