Эмери: «ПСЖ» надо лучше играть с командами, которые окапываются у своих ворот

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился впечатлениями от выездного матча 27-го тура французской Лиги 1 с «Марселем» (5:1).
«Нам всё ещё нужно прибавлять. Мы не забыли, как теряли очки в предыдущих домашних матчах. Многие играют против нас слишком глубоко, окапываются у своих ворот. Нам надо прибавлять в матчах с такими командами.
Сейчас „ПСЖ“ на ходу, нужно сохранить этот баланс. Игроки должны продолжать хотеть выигрывать. Мы хотим владеть мячом и действовать агрессивно», — сказал Эмери в эфире Canal+.