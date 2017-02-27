Каннаваро: не стал бы приглашать Тотти в Китай, мне нужны молодые игроки

Главный тренер «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Фабио Каннаваро заявил, что не стал бы приглашать в свою команду 40-летнего форварда «Ромы» Франческо Тотти из-за его возраста. По словам специалиста, он предпочёл бы приобрести 29-летнего нападающего «Фиорентины» Николы Калинича, который уже отказывался переходить в китайский клуб.
«Тотти? Я не стал бы его приглашать в Китай только по одной причине: мне нужны молодые игроки, а не те, что скоро завершат карьеру. Калинич идеально подходит под нужные мне характеристики, он был нашей целью в январе», — цитирует Каннаваро Football Italia.