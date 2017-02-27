«Томь» получила 200 млн рублей от «Газпром нефти» для погашения долгов

«Томь» получила финансирование от «Газпром нефти» в размере 200 млн рублей для погашения долгов и не будет сниматься с розыгрыша РФПЛ. Об этом сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
«Деньги — 200 млн рублей — компанией „Газпром нефть“ перечислены. На счета они поступят во вторник, после чего начнётся погашение задолженностей. „Томь“ будет играть, не снимется, а что будет дальше, посмотрим. Нужно заниматься развитием детского футбола, массового футбола», — цитирует Жвачкина «Р-Спорт».
В декабре стало известно, что «Томь» из-за финансовых проблем предложила всем игрокам основного состава стать свободными агентами с 1 января. У клуба имеются долги перед футболистами и персоналом.
После 17 туров томская команда с девятью очками занимает последнее место в РФПЛ.