К. Шмейхель: теперь каждая победа будет для «Лестера» большим событием

Голкипер «Лестер Сити» Каспер Шмейхель поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем» в 26-м туре АПЛ. Игра пройдёт сегодня и начнётся в 23:00 мск.
«Мы ожидаем, что матч будет сложным, поскольку „Ливерпуль“ является топ-клубом. У нас были проблемы в игре с ними в первом круге, поэтому будет трудно. Нужно улучшить свою игру, если мы хотим остаться в Премьер-лиге. Теперь каждая победа будет для „Лестера“ большим событием», — цитирует Шмейхеля официальный сайт «лис».
На данный момент «Лестер» идёт на 18-м месте в таблице АПЛ, «Ливерпуль» занимает пятую строчку.