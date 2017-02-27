Президент «Палермо» Дзампарини подал в отставку

Президент «Палермо» Маурицио Дзампарини объявил, что подал в отставку со своего поста.
«В течение 15 дней будет назначен новый президент, который будет представлен на пресс-конференции в Палермо. Новый президент является членом и представителем англо-американского фонда, который в соответствии с контрактом будет инвестировать средства в постройку стадиона и спортивного центра. Эти инвесторы вернут клуб на те позиции, которые он заслуживает. Это должно произойти в течение пяти лет», — информирует сайт «Палермо».
Набрав 15 очков в 26 матчах, «Палермо» находится в зоне вылета Серии А, занимая 18-е место.
«Моё хобби – увольнять тренеров». Правила Маурицио Дзампарини