Руди Гарсия: готов сесть в машину и лично привезти Стротмана в «Марсель»

Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия, ранее возглавлявший «Рому», признался, что пытался заполучить полузащитника римлян Кевина Стротмана в зимнее трансферное окно.
«Да, мы пытались купить Кевина у „Ромы“ в январе, но в конце концов стало понятно, что это невозможно. Могу сказать, что если в будущем у „Марселя“ появится шанс заполучить Стротмана, я готов сесть в машину и лично привезти его сюда», — сказал Гарсия в интервью Journal du Dimanche.
В этом сезоне Серии А 27-летний Стротман провел 24 матча и забил 2 гола.