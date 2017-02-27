Лингард: «Манчестер Юнайтед» умеет выигрывать трофеи

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (3:2) в финале Кубка английской лиги.
«Мой гол помог команде завоевать трофей, ради этого каждый футболист и выходит на поле. Я всегда хочу помогать своей команде.
У „Манчестер Юнайтед“ есть целая история завоевания различных трофеев. Мы выиграли два в прошлом году и один в этом, мы умеем выигрывать трофеи. Как только появляются большие победы, у тебя возникает жажда к ним», — приводит слова Лингарда официальный сайт «МЮ».