Джикия: пускай Джано посмеётся над моей техникой. Я её просто ещё не показывал!

Новичок «Спартака» Георгий Джикия в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко рассказал о своих отношениях с полузащитником красно-белых Джано Ананидзе. В интервью «Чемпионату» Джано ранее пошутил о технике Джикии.
«Джано — очень хороший парень, прилично мне помог. Тепло встретил – всё рассказал, показал. Большое ему за это спасибо. А шутки – это нормально. Пускай посмеётся чуть-чуть над моей техникой. Просто я её ещё не показывал, чтобы сразу не сразить всех наповал (смеётся)», — сказал Джикия.
Полную версию интервью с игроком читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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