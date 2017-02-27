Бабаев: надеюсь, воспитанники ЦСКА смогут закрепиться в основном составе

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал продление контракта с 18-летним форвардом Фёдором Чаловым до 2020 года и поделился мнением об успехах воспитанников московской команды.
«Мы рады, что Фёдор Чалов, как и другие наши воспитанники, очень неплохо себя проявил на сборах и в концовке прошлого сезона. Некоторые даже поучаствовали в матчах Лиги чемпионов. Надеюсь, это не временное явление и ребята действительно смогут закрепиться в основном составе. По крайней мере, шанс будет предоставлен всем, и не зря на сборах с основой готовился очень большой десант из молодежной команды.
Те успехи, которые «молодёжка» в последнее время демонстрирует и на молодёжном первенстве и в юношеской Лиге чемпионов, говорят о том, что это всё не на пустом месте. Поэтому продление контракта с Федей — один из тех шагов, которые направлены на то, чтобы как можно больше воспитанников ЦСКА выходили в основном составе в официальных матчах. Думаю, что по этому показателю мы уже добились существенных успехов.
Где-то видел статистику, что ЦСКА сегодня на ведущих местах по количеству доморощенных игроков в РФПЛ и среди участников Лиги чемпионов. Такая тенденция радует, но это только начало большого пути. Ребятам ещё предстоит доказать, что это не случайно и они пришли всерьёз и надолго», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.