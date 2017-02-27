Роббен: все говорят, что я делаю одно и то же, но я стараюсь играть по-разному

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен рассказал о своём коронном движении, которое состоит из смещения с правого фланга в центр и мощного обводящего удара с левой ноги. В недавнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» (5:1) Роббен забил очередной гол в фирменном стиле.
«Люди всегда говорят, что Роббен делает одно и то же, хотя я стараюсь играть по-разному. Когда я пробивал в ворота „Арсенала“, то знал, что мяч залетит куда надо. Это самое приятное чувство, я играю в футбол ради этого. Всегда нужно выбирать подходящий для удара момент», — приводит слова 33-летнего голландца ESPN FC.