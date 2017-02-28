Агент: Селезнёва хотел купить «Галатасарай», в нём проснулся хищник

Агент Иван Пироженко, представляющий интересы форварда «Карабюкспора» Евгения Селезнева, сообщил, что экс-игрока «Кубани» хотел приобрести «Галатасарай».
«Турция была самым оптимальным вариантом, где можно было адаптироваться и восстановиться. На Женю снова приятно смотреть, в нём проснулся хищник. Не всегда нужно думать о том, чтобы заработать. Иногда нужен такой трамплин.
Им интересуются топ-клубы, это не секрет. Его хотел покупать «Галатасарай» после первой игры. Просто у Жени уже был лимит переходов за один сезон, а они были готовы его забирать. Он подходит под их стиль игры", — сказал Пироженко в эфире программы «Великий футбол».