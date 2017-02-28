И. о. главного тренера «Лестера»: начало положено

Исполняющий обязанности главного тренера «Лестер Сити» Крэйг Шекспир прокомментировал победу команды над «Ливерпулем» (3:1) в матче 26-го тура Премьер-лиги.
«В глазах игроков „Лестера“ во время разминки читалась жажда борьбы. Им пришлось выслушивать критику, но сегодня мы задавали тон. Ребята выглядели превосходно в первые 10-15 минут. Это лишь одна игра, но начало положено.
Болельщики заслужили тёплых слов. Знаю, что некоторые сомневались в том, как поведут себя фанаты, но сегодня они были великолепны. Что касается профессионализма игроков, то я никогда не ставил его под сомнение. Понимаю, как тяжело ребятам было читать критику в прессе, но, возможно, благодаря ей сегодняшний успех стал ещё слаще.
Моей задачей было подготовить команду к „Ливерпулю“, и я это сделал. Посмотрим, что будет дальше. Думаю, пока рано о чём-то говорить, но клуб обратится ко мне, если будут какие-то изменения», — приводит слова Шекспира BBC.