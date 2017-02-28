Глава EA Sports станет исполнительным директором «Ливерпуля»

Глава компании EA Sports Питер Мур займёт пост исполнительного директора «Ливерпуля», сообщает официальный сайт клуба.
На этом посту он сменит Иана Эйра, который 28 февраля покинет свой пост, чтобы летом стать генеральным директором клуба «Мюнхен-1860», выступающего во второй немецкой Бундеслиге.
61-летний Мур, являющийся уроженцем Ливерпуля, приступит к исполнению своих обязанностей в июне. В EA Sports он работал на протяжении последних десяти лет, а ранее занимал руководящие должности в компаниях Microsoft, SEGA и Reebok.