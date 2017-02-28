Иско – Морате: я – второе блюдо в «Реале»

Между нападающим мадридского «Реала» Альваро Моратой и полузащитником Иско произошёл любопытный диалог во время выездного матча 24-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом», сообщает Marca.
Оба игрока сидели на скамейке запасных, и Иско сказал Морате: «Я – второе блюдо в «Реале». На что Мората ответил: «А я — десерт».
Оба футболиста вышли на замену по ходу игры, в которой «Реал» проигрывал со счётом 0:2. Их выход на поле сыграл очень важную роль в победе «сливочных» со счётом 3:2, в частности Мората стал автором победного гола.
В последнее время испанские СМИ нередко пишут о том, что Иско в поисках большей игровой практики склоняется к смене клубной прописки. Мората также недоволен тем, что выходит на поле в основном на замену.