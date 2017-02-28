Судейский комитет утверждает, что арбитр Мансано не получал взятки от «Реала»

Судейский комитет федерации футбола Испании прокомментировал слова президента «Вильярреала» Фернандо Роига относительно арбитра Хесуса Хиля Мансано, обслуживавшего матч с участием этой команды с мадридским «Реалом» в 24-м туре Примеры, сообщает Marca.
Играя на своём поле, «Вильярреал» проиграл со счётом 2:3, несмотря на то что по ходу встречи вёл с преимуществом в два мяча. Большую полемику вызвал второй гол «сливочных», забитый с пенальти нападающим Криштиану Роналду. Мансано назначил одиннадцатиметровый после того, как мяч попал в руку полузащитнику Бруно Сориано. Игрок отметил, что не играл рукой намеренно. Сам Роиг намекнул, что Мансано сознательно помогал сопернику добиться победы. Кроме того, он сказал, что Мансано и его помощники покинули стадион с сумками «Реала».
«В сумке были значки, ручки и брелок «Реала», — объяснил представитель судейского комитета.