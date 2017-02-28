Лам признал, что «Баварии» легче играть против команд с четырьмя защитниками

Капитан мюнхенской «Баварии» Филипп Лам проанализировал игру команды в нынешнем сезоне. Некоторые эксперты уже отмечали, что подопечным Карло Анчелотти приходится очень нелегко против команд с насыщенной обороной.
«Такое впечатление, что в данный момент «Баварии» играть легче, если соперники выходят на поле с четырьмя защитниками. Но в таком случае у них больше потенциала в атаке. При таком раскладе у этих команд больше футболистов в полузащите. Они имеют шанс чаще перехватывать мяч в середине поля и атаковать», — приводит слова Лама Bild.