Джикия: «Спартак» брал меня как игрока с российским паспортом – я им и останусь

Новичок «Спартака» Георгий Джикия в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко сообщил, что сосредоточен только на выступлениях за красно-белых.
«Не хотел бы много говорить о выборе между Грузией и Россией. «Спартак» брал меня как игрока с российским паспортом – им я и останусь. Как минимум ближайшие четыре с половиной года хочу посвятить этому клубу.
Селихов назвал меня «надеждой России на ЧМ-2018». Читал. На данный момент я сосредоточен на «Спартаке» и хочу заиграть в основе клуба. Вызов в сборную ещё нужно заслужить», — сказал Джикия.
Полную версию интервью с Джикией читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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