Представитель «Барселоны» о «Реале»: в гостевых играх мы не даём подарков судьям

В Испании продолжают обсуждать слова президента «Вильярреала» Фернандо Роига относительно арбитра Хесуса Хиля Мансано, обслуживавшего матч с участием этой команды с мадридским «Реалом» в 24-м туре Примеры. Не осталась в стороне от этого и «Барселона».
«В гостевых играх мы не даём подарков судьям. Делаем это только в домашних матчах. В любом случае мы не даём оценок тому, что делает другой клуб», — сказал представитель каталонского клуба Хосеп Вивес в интервью газете AS.
Играя на своём поле, «Вильярреал» проиграл со счётом 2:3, несмотря на то что по ходу встречи вёл с преимуществом в два мяча. Большую полемику вызвал второй гол «сливочных», забитый с пенальти нападающим Криштиану Роналду. Мансано назначил одиннадцатиметровый после того, как мяч попал в руку полузащитнику Бруно Сориано. Игрок отметил, что не играл рукой намеренно. Сам Роиг намекнул, что Мансано сознательно помогал сопернику добиться победы. Кроме того, он сказал, что Мансано и его помощники покинули стадион с сумками «Реала».
Представитель судейского комитета федерации футбола Испании в свою очередь отметил, что в сумках судей были лишь ручки, значки и брелки «Реала».