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Представитель «Барселоны» о «Реале»: в гостевых играх мы не даём подарков судьям

28 февраля 2017, вторник. 07:06. Футбол
В Испании продолжают обсуждать слова президента «Вильярреала» Фернандо Роига относительно арбитра Хесуса Хиля Мансано, обслуживавшего матч с участием этой команды с мадридским «Реалом» в 24-м туре Примеры. Не осталась в стороне от этого и «Барселона».

«В гостевых играх мы не даём подарков судьям. Делаем это только в домашних матчах. В любом случае мы не даём оценок тому, что делает другой клуб», — сказал представитель каталонского клуба Хосеп Вивес в интервью газете AS.

Играя на своём поле, «Вильярреал» проиграл со счётом 2:3, несмотря на то что по ходу встречи вёл с преимуществом в два мяча. Большую полемику вызвал второй гол «сливочных», забитый с пенальти нападающим Криштиану Роналду. Мансано назначил одиннадцатиметровый после того, как мяч попал в руку полузащитнику Бруно Сориано. Игрок отметил, что не играл рукой намеренно. Сам Роиг намекнул, что Мансано сознательно помогал сопернику добиться победы. Кроме того, он сказал, что Мансано и его помощники покинули стадион с сумками «Реала».

Представитель судейского комитета федерации футбола Испании в свою очередь отметил, что в сумках судей были лишь ручки, значки и брелки «Реала».
Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
Вильярреал ФК Барселона ФК Реал Мадрид
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