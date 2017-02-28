«Барселона» хочет приобрести Иско после истечения срока его контракта с «Реалом»

В «Барселоне» надеются, что полузащитник мадридского «Реала» Иско будет защищать цвета каталонской команды, сообщает интернет-портал Goal.
Впрочем, летом 2017 года футболисту сборной Испании не удастся пополнить ряды сине-гранатовых вследствие одного пункта в его контракте. Он гласит о том, что Иско может приобрести любой клуб, кроме «Барселоны». И если Иско обязательно захочет перейти в стан «Барселоны», то ему придётся дождаться лета 2018 года, когда он получит статус свободного агента.
Согласно информации источника, в «Барселоне» согласны ждать до этого срока, когда игроку ничего не сможет помешать перейти в каталонский клуб.
В текущем сезоне игрок в Примере провёл 18 матчей, забив 5 голов и отдав 4 результативные передачи, в стартовом составе вышел 11 раз.