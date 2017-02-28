Фернандо: Адриано — прирождённый бомбардир, он будет забивать важные голы

Полузащитник «Спартака» Фернандо рассказал, как в команде адаптируется его соотечественник Луис Адриано.
«Мы все стараемся, чтобы новые игроки вписались в команду как можно быстрее. Сейчас всё хорошо, мы все общаемся друг с другом, что облегчает адаптацию.
Конечно, Адриано знает больше слов по-русски, чем я. Он больше времени провёл в „Шахтёре“, говорил там по-русски. Я в „Спартаке“ с прошлого лета, поэтому смог немного его догнать, подучил язык.
Я Луиса знаю давно, ещё со времён, когда он играл за „Интернасьонал“, а я за „Гремио“. Потом мы вместе выступали в „Шахтёре“. Луис — прирождённый бомбардир, у меня нет сомнений, что он будет забивать важные для команды голы», — приводит слова Фернандо «Советский спорт».