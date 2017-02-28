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«Урал» пригласил болельщиков в кинотеатр на просмотр матча с «Краснодаром»

28 февраля 2017, вторник. 09:08. Футбол
«Урал» пригласил болельщиков присоединиться к просмотру четвертьфинального матча Кубка России с «Краснодаром» в кинозале в центре Екатеринбурга, который вмещает до 500 зрителей. Встреча должна была состояться в Екатеринбурге 28 февраля, однако в связи с неготовностью поля стадиона хозяев игра состоится в Краснодаре.

Позже болельщики «Урала» выразили несогласие c переносом встречи.

«Все расходы по аренде кинозала клуб взял на себя, и для болельщиков просмотр игры будет совершенно бесплатным», — говорится на официальном сайте «Урала».
Источник: Официальный сайт ФК "Урал" Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
28 февраля 2017, вторник
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