«Урал» пригласил болельщиков в кинотеатр на просмотр матча с «Краснодаром»

«Урал» пригласил болельщиков присоединиться к просмотру четвертьфинального матча Кубка России с «Краснодаром» в кинозале в центре Екатеринбурга, который вмещает до 500 зрителей. Встреча должна была состояться в Екатеринбурге 28 февраля, однако в связи с неготовностью поля стадиона хозяев игра состоится в Краснодаре.
Позже болельщики «Урала» выразили несогласие c переносом встречи.
«Все расходы по аренде кинозала клуб взял на себя, и для болельщиков просмотр игры будет совершенно бесплатным», — говорится на официальном сайте «Урала».