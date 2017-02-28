«Ювентус» проявляет интерес к форварду «Фиорентины» Бернардески

Нападающий «Фиорентины» Федерико Бернардески попал в сферу интересов «Ювентуса». Об этом сообщает La Stampa. В нынешнем сезоне итальянской Серии А 23-летний форвард забил уже 10 голов в 23 матчах, чем и привлёк внимание «старой синьоры».
Конкуренцию «Ювентусу» готовы составить «Челси» и «Интер». На трансферном рынке Федерико Бернардески, чей контракт с «фиалками» истекает летом 2019 года, оценивается в € 24 млн.
Прошлым летом итальянские СМИ писали, что Бернардески входил в сферу интересов «Зенита».