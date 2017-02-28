Агент: Игнашевич был готов уйти, если бы в ЦСКА не поменялся тренер

Представитель ProSports Management Кахор Муминов рассказал, что защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, с которым он сотрудничает, зимой мог покинуть команду, в которой играет с 2004 года.
«Думает ли Игнашевич о завершении карьеры? Нет, насколько я знаю, хочет играть. Более того, зимой было предложение. И если бы в ЦСКА не поменялся тренер – он бы его принял. Такая вот была у него эмоциональная реакция. То есть Сергей полон решимости играть и дальше.
ЦСКА вряд ли предложит ему контракт? Только из-за этого интервью? Нет! (Смеётся.) Руслан Аджинджал – тоже наш клиент – в этом возрасте получил приглашение в «Краснодар». Так что в футболе разные случаи бывают», — цитирует Муминова «Спорт-экспресс».
Контракт 37-летнего Игнашевича с ЦСКА истекает 30 июня 2017 года. Недавно Леонид Слуцкий покинул должность главного тренера красно-синих, а вместо него команду возглавил Виктор Гончаренко.
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