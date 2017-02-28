Наставник «Вольфсбурга»: клуб не дал мне времени на размышления

Новый главный тренер «Вольфсбурга» Андрис Йонкер прокомментировал своё назначение на этот пост. Голландский специалист, в частности, подчеркнул, что ему предстояло принять решение очень быстро.
«Никогда не думал, что войду в список кандидатов, рассматриваемых «Вольфсбургом». И клуб не дал мне времени на размышления. Всё должно было произойти очень быстро», — приводит слова Йонкера Spox.
На тренерском мостике Йонкер сменил Валерьена Исмаэля, который был уволен после поражения «Вольфсбурга» со счётом 1:2 в домашнем матче 22-го тура чемпионата Германии с бременским «Вердером». В данный момент «волки» с 22 очками занимают 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги.